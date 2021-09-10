Линкайтс: проблемы Рижской окружной дороги решит реконструкция и новый комбинированный мост (фото)

"С началом учебного года интенсивность дорожного движения на Рижской окружной дороге растет, на определенный участках дороги возникают пробки. Для решения проблемы планируется заменить окружную дорогу современной магистралью с двухуровневым мостом через Даугаву", — заявил министр сообщения Талис Линкайтс.

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По данным Latvijas Valsts ceļi, интенсивность Рижской окружной дороги составляет примерно 23 тыс. автомобилей в сутки, количество удвоилось за последние десять. Запланирована реконструкция: строительство четырехполосной высокоскоростной дороги с максимальной скоростью до 130 километров в час, что предусмотрено в долгосрочной стратегии развития государственных дорог Латвии до 2040 года, поясняет министр.

Работы над реконструкцией окружной дороги уже начались, сейчас проводится оценка воздействия на окружающую среду, которая вместе с разработкой строительного проекта займет около двух лет.

"Правительство одобрило следующие шаги по строительству перехода через Даугаву возле Саласпилса, что важно для строительства Рижской окружной дороги. Это будет уникальный двухуровневый мост, который соединит железнодорожную линию Rail Baltica и четырехполосную высокоскоростную дорогу, чтобы объединить Рижскую окружную дорогу с обеих сторон Даугавы. Проектирование моста происходит в рамках проекта Rail Baltica", — добавил Линкайтс.

Сейчас обе дороги Рижской окружной дороги — A5 (Саласпилс — Бабите) и A4 (Балтезерс — Саулкалне) не соединены напрямую, их объединяет дорога A6 (Рига — Даугавпилс — Краслава — граница с Беларусью). Перекрестки дорог A4 и A5 с дорогой A6 считаются узкими местами, где возникают пробки.

Самое проблематичное место Рижской окружной дороги — переход Даугавы вдоль плотины Рижской ГЭС, поскольку в этом месте дорога имеет низкую пропускную способность, а расширить плотину Рижской ГЭС технически невозможно. Транспортный поток вдоль Даугавского перехода плотины Рижской ГЭС, особенно поток грузовых перевозок, нужно сократить, поскольку потенциальное дорожно-транспортное происшествие может негативно повлиять на конструкцию плотины.

Уже сейчас из-за технического состояния плотины Рижской ГЭС пересечение Даугавы имеет ограничения по массе и интервалу движения. Строительство моста позволит решить эту проблему и исключить выявленные риски.

"Строительство комбинированного моста — оптимальное решение как в финансовом плане, так и в плане бережного отношения к территории. Для строительства моста будет привлечено несколько финансовых источников. Соглашение о проектировании финансируется в рамках совместного соглашения о финансировании проекта Rail Baltica, для финансирования строительства комбинированного моста планируется привлечь многолетний бюджет программы Европейского союза по военной мобильности 2021-2027. Это позволит внести максимальный вклад в улучшение транспортной системы Латвии при относительно небольшом софинансировании из государственного бюджета", — считает министр.

Ожидается, что работу над проектом моста могут завершить в 2023 году, строительство начнется в конце 2023 года.