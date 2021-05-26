Линкайтс: урон от остановки авиасообщения с Беларусью измеряется в тысячах

Урон от остановки авиасообщения между Латвией и Беларусью измеряется в тысячах евро, но не миллионах, в эфире TV3 сказал министр сообщения Талис Линкайтс (НКП), передает LETA.

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“Принимая решение об ограничениях, мы попросили всех участников подать информацию о потерях, которые могут возникнуть. Урон измеряется не в миллионах”, - указал Линкайтс, добавив, что речь идет о тысячах евро.

Кроме того, министр не исключает, что Европейский союз введет какие-то компенсирующие механизмы. Линкайтс отметил, что в данной ситуации важнее безопасность полетов и пассажиров, а не экономический аспект.

Министр указал, что пока сложно прогнозировать, как долго эти ограничения будут в силе. Агентство гражданской авиации будет следить за развитием событий и безопасностью полетов.

До пандемии полеты между Минском и Ригой были одним из наиболее популярных маршрутов, но во время пандемии таких рейсов было немного. airBaltic в этом сезоне планировала обеспечить до трех рейсов в неделю и Belavia столько же.

Как уже сообщалось, Кабинет министров Латвии решил установить для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Белоруссии, ограничения на выдачу разрешений на полеты, на использование воздушного пространства Латвии и латвийских аэропортов. Также будет приостановлено разрешение airBaltic на полеты в Минск. Латвийским перевозчикам рекомендуется не использовать воздушное пространство Белоруссии. Это произошло после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске и последующего ареста белорусского журналиста Романа Протасевича.