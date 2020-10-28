Линкайтс: в следующем году на выделенные в бюджете средства можно будет отремонтировать две дороги

В следующем году на выделенные в госбюджете средства в размере 5 млн евро можно будет обновить только две региональные дороги, заявил министр сообщения Талис Линкайтс в передаче Латвийского радио "В точке пересечения".

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"В следующем году единственными дорогами, которые мы сможем сделать на эти средства, будут две дороги местного значения — одна в Мадонском крае, а другая в Талсинском. Мы сможем инвестировать в дорожный сектор 5 млн евро, такого спада не было еще ни в один год с момента восстановления независимости", — подчеркнул министр, добавив, что он надеется достичь договоренности с Министерством финансов о привлечении средств Европейского союза (ЕС) для строительства дорог, но в настоящее время ситуация "очень хрупкая и неясная".

В то же время Линкайтс считает, что деньги на дороги в конце концов удастся найти. "Как в Латвии принято, в последний момент решения будут найдены, так происходит каждый год", — сказал министр.