Линкайтс: внешние границы Балтии в лучшем случае откроются в августе

Если в августе появится возможность возобновить туристические поездки дальше стран Балтии, то это будет большим достижением, сказал в эфире Латвийского радио министр сообщения Талис Линкайтс (НКП).

Линкайтс сказал, что сейчас в сфере международных пассажирских перевозок царит неопределенность. Каждая страна вводит и отменяет ограничения в своем темпе.

"Я по своему опыту не хочу говорить ничего конкретного. Если надо гадать, то я допускаю — если в августе удастся уехать дальше стран Балтии, это будет достижением", — сказал Линкайтс.

Как уже сообщалось, 17 марта в Латвии были остановлены все международные пассажирские перевозки. В этом месяце страны Балтии рассчитывают возобновить свободное передвижение жителей трех стран.