Линкайтс: воздушное сообщение с Великобританией возобновится в ближайшее время
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Регулярное воздушное сообщение между Латвией и Великобританией возобновится в ближайшее время, заявил в Twitter министр сообщения Талис Линкайтс, ссылаясь на список стран, опубликованный Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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"Тех, кто заинтересован, прошу следить за информацией авиакомпаний", — добавил министр.

Как сообщалось, согласно обновленному списку SPKC, самоизоляцию в Латвии нужно будет соблюдать приезжим из шести стран ЕС и ЕЭЗ. Это Швеция, Португалия, Великобритания, Румыния, Болгария и Люксембург, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Самоизоляцию не должны соблюдать приезжие из стран, где 14-дневная заболеваемость Covid-19 составляет менее 15 случаев на 100 тыс. жителей.

По новейшим данным, в Великобритании этот показатель составляет 24,4 случая на 100 тыс. населения, и это меньше, чем неделю назад.

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LETA

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Талис Линкайтс Коронавирус
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