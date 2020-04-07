Линкайтс выдал разрешение на несколько паромных рейсов для командировочных

Латвийцы, которым необходимо по работе поехать в Германию или Швецию, смогут воспользоваться несколькими паромными рейсами. Разрешение на рейсы 8,9 и 10 апреля, а также на рейс 13 апреля из Швеции в Латвию, выдал министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

8 апреля в 23:59 паром StenaLine выйдет из Вентспилса и прибудет в Нюнесхамн в Швеции в 7:30. На следующей паром выйдет из Вентспилса в 10 утра и прибудет в Швецию в 17:30.

10 апреля в 10 утра паром выйдет из Лиепаи и прибудет на следующий день в 12 в Травемюнде (Германия).

Все три рейса предназначены для работников предприятий, которые получили специальное разрешения Латвийского агентства инвестиций и развития на отправление работников в командировку для выполнения заграничного заказа.

12 апреля в 8:30 из Нюнесхамна в Вентспилс отправится паром с работниками, которым нужно приехать в Латвию из-за границы. Их работодатели тоже получили специальное разрешение. Он прибудет в Латвию 13 апреля в 19:00.