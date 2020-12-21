Линкайтс: запрет на авиаперелеты в Великобританию может быть продлен либо отменен раньше

Запрет на авиасообщение с Великобританией может быть как продлен после 1 января, так и отменен раньше, чем 1 января. Об этом в интервью Latvijas Radio рассказал министр сообщения Талис Линкайтс.

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Решение отменить авиаперелеты именно до 1 января было принято в согласовании с другими странами, в частности, с Нидерландами, на момент принятия решения этот срок уже определили Литва и Эстония, а позже и другие страны.

"Конечно, мы будем смотреть, как развивается ситуация, каковы советы эпидемиологов. Ограничение может быть отменено и раньше, а может быть и продлено в соответствии с ситуацией", — пояснил Линкайтс.

В воскресенье, 20 декабря, Кабинет министров запретил до 1 января авиасообщение с Великобританией, в которой распространяется новый, более заразный штамм мутировавшего коронавируса.