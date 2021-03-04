Лёд на Гауе тронулся за несколько минут до взрыва

Лед на Гауе зашевелился около трех часов дня, а через несколько минут было решено произвести запланированные взрывы.

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Лед понемногу начал двигаться в сторону того места, где была установлена взрывчатка. Ледяная масса не достигла того места, когда было решено все-таки произвести взрыв.

Сейчас куски льда двигаются в сторону моря. На берегу собрались сотни людей, которые пришли посмотреть на взрыв.

Как уже писали Delfi, лед на реке остановился в 1,5 км от устья в Целаи. В результате уровень воды в Гауе в Царникавском и Адажском районах краях повышался что создало угрозу безопасности людей, окружающей среды и имущества в населенных пунктах вблизи реки.