Лишь пятая часть школ может предложить альтернативу русскому языку

Зимой этого года президент Латвии Эгилс Левитс предложил, чтобы бы в будущем в латышских школах начиная с 4-го класса вместо русского языка изучался бы один из языков стран ЕС. Насколько это реально с учетом того, что в прошлом году только пятая часть государственных школ предлагали на выбор изучение немецкого, русского или другого языка? А в остальных школах преподают только русский язык, сообщает передача de facto в эфире LTV.

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Журналисты передачи и министерство сходятся во мнении, что непонятно, кто мог бы учить школьников одному из языков ЕС. Единственная реальная альтернатива русскому языку в латышских школах — немецкий. Но на 11 бюджетных местах, предлагаемых в программе преподавания немецкому языку в Латвийском университете, сейчас учатся только трое будущих учителей немецкого.

Икшкильская средняя школа недалеко от Риги — одна из немногих в стране, в которой родители учеников еще до поступления своих детей в школу, уже заранее выбирают, какой язык те будут изучать с 4-го класса - немецкий или русский. При этом другой альтернативы в школе нет. Готова ли школа в Икшкиле, где учатся 1176 учеников, преподавать другие языки стран ЕС?

"Идея очень красивая, и пару лет назад у Икшкильской средней школы тоже было желание расширить диапазон предлагамых к изучению иностранных языков - итальянским, испанским или французским. Но никто из учителей к нам не обратился. Если и был кто-то, то его не устроила зарплата", - признается директор Икшкильской средней школы Гинта Лиепиня.

В нормативных документах не указывается, какой иностранный язык, например, французский, русский или немецкий, учебное заведение должно предложить к изучению в качестве второго иностранного. Школа сама принимает решение, взаимодействуя со школьным советом, учитывая пожелания родителей и учеников, а также наличие учителей и учебных пособий.

Несмотря на то, что в Икшкиле школа большая и может предоставить учителям полную ставку, до сих пор родители отдавали предпочтение русскому языку. В этой школе на один класс, изучающий немецкий язык (как второй иностранный), приходится четыре класса, изучающих русский язык.

"После начала войны в Украине несколько родителей изъявили желание, чтобы их дети вместо русского стали изучать немецкий", — заметила директор школы.

Учительница немецкого языка этой же школы в Икшкиле Гринета Киммеле сомневается, что справится со значительным увеличением нагрузки: "Из-за малого спроса на немецкий язык в предыдущие годы, учителей оставалось все меньше и меньше. А потом они перепрофилировались — часть стала преподавать английский, часть вообще ушла из школы".

На вопрос, кто обычно выбирает немецкий язык, Киммеле ответила, что "это те дети, которые уже в семье говорят по-русски и знают русский язык".

В Латвии лишь в пятой части школ учащиеся имет возможность выбора второго иностранного языка. Во всех остальных (254 школ из 306 опрошенных Министерством образования и науки) такого выбора нет, все учащиеся изучают русский язык как второй иностранный. Те, кто может выбирать, но не хочет учить русский язык, по сути, остается без выбора: приходится изучать лишь немецкий язык, тогда как французский и испанский почти нигде не предлагается.

Латвийский университет, который два года назад разрешил русскому языку быть одним из приоритетов факультета педагогики, психологии и искусства по программе "Учитель" предлагает освоить новое направление — учитель русского языка и литературы. Эту программу выпускники закончат через три года. Впрочем, к тому времени в Латвии планируется закрыть школы с русским языком обучения.

Заместитель декана ЛУ Аника Мильтузе говорит, что "по-прежнему объявлен прием на обучение будущих учителей русскому языку и литературе, но это не запрещает им работать в школе в качестве учителей второго языка".

За последние 10 лет около 15 человек прошли обучение преподавателей русского языка в Латвийском университете. Это 2-3 студента в год. На потоке обучения немецкому языку количество студентов примерно такое же, но с тенденцией к уменьшению.

Министерство образования и науки полагает, что вузы должны быть гибкими и отслеживать изменения на рынке труда, в том числе предлагая комбинации разных предметов, чтобы в школе учителям можно было бы работать с полной нагрузкой. Например, учитель истории мог бы преподавать и немецкий язык.

"В настоящее время мы работаем над введением дополнительной стипендии для студентов-педагогов, которая могла бы сделать профессию учителя более привлекательной", — говорит министр образования и науки Анита Муйжниеце.

На сайте https://esiskolotajs.lv/vakances/ любой желающий может увидеть вакансии учителей во всех латышских школах. Из иностранных языков больше всего не хватает учителей английского, но почти все выпускники при сдаче централизованного экзамена выбирают английский. Испанского языка по окончании школы никто не сдает, хотя в школах Латвии имеются две вакансии на преподавание этого предмета.

Ситуацию объясняет председатель правления фонда "Миссия выполнима" и один из участников проекта "Учитель для лидеров" Рамона Уртане: "Если рассматривать это как такой порочный круг, то вопрос о том, когда мы из него выйдем. Думаю, что первым шагом следует сделать заявление о том, какой еще язык нам необходим".

Бюджетные места тоже распределяются среди будущих филологов неравномерно. Минобразования и науки позволяет вузам самим распределять бюджетные места по каждой программе. Например, на эту осень на филфаке ЛУ изучающим русскую филологию предоставят 30 бюджетных мест, тогда как изучающим другие языки, в том числе французский, финно-угорский, немецкий, бюджетных мест выделят на половину меньше.