Лишение непривитых льгот на проезд в общественном транспорте: правительство и Рижская дума не синхронизировались
Foto: LETA

Предприятия общественного транспорта, получающие от самоуправления дотацию на перевозку совершеннолетних пассажиров на льготных условиях, могут лишить таких льгот невакцинированных жителей. Такое решение утвердило во вторник правительство. Самое крупное в стране подобное предприятие — Rīgas satiksme — сегодня же признало, что ему пока не удалось разделить пассажиров-льготников на привитых и непривитых, чтобы лишить скидок невакцинированных.

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Одна из проблем, с которой столкнулось Rīgas satiksme: в распоряжении предприятия попросту не было информации о том, кто из льготников вакцинирован, а кто нет. Этот недочет Кабинет министров сегодня исправил: муниципальное предприятие теперь сможет получить соответствующую информацию от Национальной службы здоровья.

То, что лишение льгот непривитых потребует времени — данные придут не сразу — признала во вторник на пресс-конференции глава правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса. Открытым остается и вопрос об оперативности реализации технического решения: у Rīgas satiksme нет опыта сортировки льготников в рамках системы э-талона. Прежде ограничения на проезд вводились без какого-либо сортировки одной группы льготников: так на какое-то время все пенсионеры в Риге из соображений эпидемиологической безопасности были лишены бесплатного проезда.

Текст Правил Кабинета министров N 662 "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения Covid-19" — достаточно расплывчат: но, вероятно, речь идет о том, что на основании информации, полученной от Национальной службы здоровья, предприятие-перевозчик, дотируемое самоуправлением, может, но не обязано немедленно принять решение о лишении льгот невакцинированных пассажиров. Тем более, что Rīgas satiksme сейчас технически не может немедленно выполнить подобное пожелание правительства. В таком случае вопрос о лишении льгот на проезд непривитых жителей остается в компетенции самоуправления и муниципального предприятия.

Министр сообщения Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия) уже выразил на заседании правительства неудовольствие тем, что власти городов государственного значения до сих пор не проявляли особой инициативы в ужесточении эпидемиологической безопасности в общественном транспорте.

В Риге примерно 440 тысяч жителей пользуются теми или иными льготами на проезд в общественном транспорте. В том числе — пенсионеры ездят в общественном транспорте бесплатно.

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Талис Линкайтс пандемия Covid-19 Rīgas satiksme Вакцинация Кабинет министров Рижская дума
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