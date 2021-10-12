Лишение непривитых льгот на проезд в общественном транспорте: правительство и Рижская дума не синхронизировались

Предприятия общественного транспорта, получающие от самоуправления дотацию на перевозку совершеннолетних пассажиров на льготных условиях, могут лишить таких льгот невакцинированных жителей. Такое решение утвердило во вторник правительство. Самое крупное в стране подобное предприятие — Rīgas satiksme — сегодня же признало, что ему пока не удалось разделить пассажиров-льготников на привитых и непривитых, чтобы лишить скидок невакцинированных.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Одна из проблем, с которой столкнулось Rīgas satiksme: в распоряжении предприятия попросту не было информации о том, кто из льготников вакцинирован, а кто нет. Этот недочет Кабинет министров сегодня исправил: муниципальное предприятие теперь сможет получить соответствующую информацию от Национальной службы здоровья.

То, что лишение льгот непривитых потребует времени — данные придут не сразу — признала во вторник на пресс-конференции глава правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса. Открытым остается и вопрос об оперативности реализации технического решения: у Rīgas satiksme нет опыта сортировки льготников в рамках системы э-талона. Прежде ограничения на проезд вводились без какого-либо сортировки одной группы льготников: так на какое-то время все пенсионеры в Риге из соображений эпидемиологической безопасности были лишены бесплатного проезда.

Текст Правил Кабинета министров N 662 "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения Covid-19" — достаточно расплывчат: но, вероятно, речь идет о том, что на основании информации, полученной от Национальной службы здоровья, предприятие-перевозчик, дотируемое самоуправлением, может, но не обязано немедленно принять решение о лишении льгот невакцинированных пассажиров. Тем более, что Rīgas satiksme сейчас технически не может немедленно выполнить подобное пожелание правительства. В таком случае вопрос о лишении льгот на проезд непривитых жителей остается в компетенции самоуправления и муниципального предприятия.

Министр сообщения Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия) уже выразил на заседании правительства неудовольствие тем, что власти городов государственного значения до сих пор не проявляли особой инициативы в ужесточении эпидемиологической безопасности в общественном транспорте.

В Риге примерно 440 тысяч жителей пользуются теми или иными льготами на проезд в общественном транспорте. В том числе — пенсионеры ездят в общественном транспорте бесплатно.