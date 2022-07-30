Лисичек много, боровики нужно подождать. Сколько стоят грибы на Центральном рынке?

На этой неделе в основном на Рижском центральном рынке продают только лисички. В начале недели лишь у одной продавщицы на прилавке была пара подберезовиков и подосиновиков. Знатоки говорят, что лисичек много, а других грибов еще надо дождаться, пишет Latvijas avīze.

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В Вангажской стороне много лисичек, а других грибов нет, говорит торговец. Он предлагает лисички по 3 евро/литр. Лисички, собранные в Лиласте, можно купить по 2,50 за литр, но в большинстве случаев цена составляет 4 евро/литр. В свою очередь, на Агенскалнском рынке лисички стоят от 5-6 евро/литр до 15 евро/кг, а один торговец предлагает сушеные боровики прошлогоднего урожая.

Грибники рассказывают, что ждут основательных дождей, и тогда уже будет хороший урожай.

Закупку грибов начали перекупщики. Как рассказали на мадонском предприятии Pharmeko, с ростом предложения закупочная цена снижается. Две недели назад за первые лисички предприятие платило 7 евро за кг, позже цена упала до 5 евро, а сейчас средняя цена состаялкт 4,20 евро за кг. В основном лисички солят и экспортируют покупателям в Скандинавию, Германию и Польшу, а небольшая часть доставляется покупателям в замороженном виде для косметического производства.

Другие перекупщики также признают, что в этом году грибов не так много, как показывают в социальных сетях. На предприятии из Буртниекского края Cietais rieksts, говорят, что урожай лисичек в этом году не особо удался. Грибы по размеру меньше, чем в предыдущие годы, и возможно, виной всему более холодные ночи. Раньше первые лисички можно было собирать уже на Лиго, а в этом году — только в начале июля. Для роста грибов не хватает также влаги. Предприятие закупает лисички в среднем за 3,5 — 4 евро за кг.