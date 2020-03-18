Литва до конца недели продлила действие гуманитарного коридора для иностранцев

Правительство Литвы до конца недели продлило действие гуманитарного коридора, чтобы желающие вернуться в свои государства иностранцы могли пересечь страну.

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"Мы продлили транзит до 23 марта. Думаю, этого времени достаточно, чтобы вернуться, и нам нужно закрыться", — сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис на заседании правительства в среду.

Ранее правительство планировало, что транзит через Литву для таких иностранцев будет возможен до нуля часов со среды на четверг.

Литва с начала этой недели закрыла границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса. Пока все подтвержденные в стране случаи коронавируса — завозные. Фуры с товарами пересекают границу свободно.

Ограничений на возвращение в страну своих граждан Литва не вводила.