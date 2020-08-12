Литва, Латвия и Эстония пересмотрят запрет на въезд иностранцев
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Действующие сейчас запреты на въезд иностранцев из других европейских стран могут быть пересмотрены, говорит премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

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"Нам придется это опять рассмотреть, сегодня мы неформально говорили с министрами, потому что такими темпами скоро будет 20 стран Евросоюза (ЕС), из которых Литва не захочет впускать людей", — сказал премьер журналистам в среду.

По его словам, критерии заболеваемости, на основании которых запрещается въезд в Литву иностранцев из государства Европейского экономического пространства, Швейцарии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, должны быть пересмотрены сообща с Латвией и Эстонией.

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LETA

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