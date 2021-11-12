Литва передала Латвии 201 240 вакцин Pfizer/BioNTech
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В четверг Латвия получила 201 240 вакцин Pfizer/BioNTech от Литвы, которые соседняя страна передала в дар с учетом того, что в Латвии начали иссякать запасы вакцин от этого производителя, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, хотя официальная формулировка подразумевает предоставление гуманитарной помощи, речь идет о сбалансировании графиков поставок в рамках взаимного донорства вакцин.

"По зарезервированному количеству вакцин и графику поставок Латвия сейчас находится в очень неблагоприятной ситуации, поэтому обратилась за помощью",- сказал министр здравоохранения Литвы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Pfizer/BioNTech Латвия Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим