Литва передала Латвии 201 240 вакцин Pfizer/BioNTech

В четверг Латвия получила 201 240 вакцин Pfizer/BioNTech от Литвы, которые соседняя страна передала в дар с учетом того, что в Латвии начали иссякать запасы вакцин от этого производителя, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, хотя официальная формулировка подразумевает предоставление гуманитарной помощи, речь идет о сбалансировании графиков поставок в рамках взаимного донорства вакцин.

"По зарезервированному количеству вакцин и графику поставок Латвия сейчас находится в очень неблагоприятной ситуации, поэтому обратилась за помощью",- сказал министр здравоохранения Литвы.