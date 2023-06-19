Литва: Via Baltica особо важна, поскольку будет использоваться для военной мобильности

В связи с тем, что Литва начинает строительство одного из самых длинных участков международной автомагистрали Via Baltica между Мариямполе и границей с Польшей, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подчеркивает, что эта дорога чрезвычайно важна, так как она будет приспособлена не только для гражданских, но и для нужд военной мобильности.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"(Шоссе — BNS) будет транспортной артерией, воротами для тех, кто прибывает в Литву, и, что крайне важно, будет частью инфраструктуры военной мобильности. (…) Эта дорога также должна будет соответствовать требованиям военной мобильности", — сказала Шимоните на церемонии открытия реконструкции участка, состоявшейся в понедельник.

Министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис сообщил, что работы по прокладке 30-километрового участка планируется завершить к концу следующего года, затем еще 12 километров будут проложены непосредственно у польской границы.

По словам главы Дирекции автомобильных дорог Литвы Марюса Швайкаускаса, работа на последнем участке Via Baltica — от Панявежиса до Латвии — уже набрала обороты.

В 2025 году вся 40-километровая дорога между Мариямполе и польской границей станет четырехполосной, сообщило Министерство транспорта. По его данным, на этом участке ведутся крупнейшие работы по строительству дорожной инфраструктуры с момента восстановления независимости Литвы.