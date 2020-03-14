Литва возобновляет контроль на границе с Латвией, запрещает въезд иностранцам

Из-за угрозы коронавируса Литва в субботу возобновляет контроль на внутренних границах Евросоюза (ЕС) с Польшей и Латвией, въезд иностранцам будет запрещен.

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"Это будет сделано с сегодняшнего дня, 14 марта, с 18 часов. Такие меры применяют наши соседи, мы считаем это целесообразным", — сказала журналистам на пресс-конференции в субботу возле правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Пограничники будут осуществлять проверку, также будет запрещен выезд в страны риска коронавируса, однако перевозка грузов будет осуществляться по-прежнему.

Граждане Литвы могут без ограничений возвращаться в страну, однако после возвращения они должны будут провести дома в самоизоляции 14 дней.

Она также сказала, что в Литву будет запрещен въезд всем иностранцам, за исключением тех, у кого есть разрешение на работу в стране.

"С возобновлением пограничного контроля в Литву будет запрещен въезд иностранцам, за исключением тех, у кого есть разрешения. Для всех вернувшихся из затронутых (вирусом — ред.) стран — это касается наших граждан — обязательна самоизоляция на 14 дней", — сказала министр.

Позже советник министра Божена Заборовска-Зданович уточнила BNS, что если у иностранцев, даже имеющих разрешение на работу или вид на жительство в Литве, будут симптомы, то в Литву им въехать не разрешат.

В частности, с пятницы на санитарных постах производится измерение температуры и санитарно-информационная проверка.

Особенно тщательно проверяются микроавтобусы и автобусы, а также автомобили с зарубежными номерами и те, которые везут, например, оборудования для катания на лыжах.

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сказал, что передвижение между Польшей и Литвой будет осуществляться только через Калварийский погранпереход.

"Движение через границу Литвы и Польши будет осуществляться только через Калварийский КПП", — сказал журналистам возле правительства глава СОГГЛ.

В пятницу о запрете на въезд для иностранцев на десять дней сообщила Польша, это же сделали Чехия, Словакия, Венгрия и Австрия.