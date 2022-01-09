Ливан полностью остался без электричества

Госкомпания EDL прекратила подачу энергии после попыток протестующих проникнуть на одну из распределительных станций. Жители Ливана недовольны перебоями в электроснабжении, связанными с нехваткой топлива.

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Весь Ливан остался без электричества. Об этом в субботу, 8 января, сообщил поставщик электроэнергии, госкомпания Electricite du Liban (EDL).

Ей пришлось полностью прекратить подачу после того, как на распределительную станцию в Арамуне к северу от Бейрута попытались проникнуть протестующие, чтобы повредить находящуюся там технику. Акция была направлена против регулярных перебоев в электроснабжении.

Сложности с закупками нефти

Как напомнило агентство AFP, сбои связаны с финансовым кризисом в Ливане и со сложностями с импортом нефти, необходимой для электроснабжения.

В октябре 2021 года на время была остановлена работа двух крупнейших ливанских электростанций — "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар", что привело к полному отключению государственной электросети. Электроснабжение тогда возобновили только спустя сутки.

Острый экономический кризис

Ливан на фоне финансово-экономического кризиса более шести месяцев не в состоянии обеспечить топливом электростанции, в связи с чем практически все жители остаются без электроснабжения до 20-22 часов в день.

В стране также ощущается нехватка бензина, лекарств и даже питьевой воды.