Līvu akvaparks в тестовом режиме откроет для посетителей и внутренние бассейны
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

12 и 13 июля аквапарк Līvu в тестовом режиме откроет ту часть развлекательного комплекса, что находится в помещениях, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Она будет открыта только для посетителей с действующими Covid-сертификатами. За эти два дня руководство аквапарка собирается понять, как ведут себя клиенты и как организовывать работу дальше.

"Запрещая посещать внутренние аттракционы аквапарка, в том числе самый большой в Европе аттракцион "Торнадо", а также "Пиратский корабль", правительство провозгласило их гостайной. Covid-сертификат — это такое особое государственное разрешение, дающее доступ к гостайне", — шутит исполнительный директор аквапарка Велта Ласмане.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина