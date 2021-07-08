Līvu akvaparks в тестовом режиме откроет для посетителей и внутренние бассейны

12 и 13 июля аквапарк Līvu в тестовом режиме откроет ту часть развлекательного комплекса, что находится в помещениях, сообщает LETA.

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Она будет открыта только для посетителей с действующими Covid-сертификатами. За эти два дня руководство аквапарка собирается понять, как ведут себя клиенты и как организовывать работу дальше.

"Запрещая посещать внутренние аттракционы аквапарка, в том числе самый большой в Европе аттракцион "Торнадо", а также "Пиратский корабль", правительство провозгласило их гостайной. Covid-сертификат — это такое особое государственное разрешение, дающее доступ к гостайне", — шутит исполнительный директор аквапарка Велта Ласмане.