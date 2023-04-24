LIZDA: правительство должно уходить в отставку, если оно не выполняет соглашение о забастовке

В понедельник, 24 апреля, Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) не только провел шествие, но и разместил на портале Manabalss.lv инициативу, в которой призвал внести в законодательство поправки, облегчающие отставку Кабинета министров при невыполнении правительством соглашения о забастовке.

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За один день — к 20.15 — инициатива собрала уже более 4750 подписей. По наблюдениям портала Delfi, за 15 минут ставится примерно 100 подписей. Для того, чтобы инициатива была передана в Сейм, нужно собрать минимум 10 00 подписей граждан Латвии.

24 апреля в Риге состоялось массовое шествие педагогов, организованное LIZDA. Также в понедельник началась трехдневная забастовка учителей, во время которой многие учебные заведения полностью или частично прекратят работу.

Если в ближайшие дни требования бастующих учителей не будут выполнены, то Латвийский профсоюз работников образования и науки не исключает, что забастовку продлят. В том числе она может выпасть на даты, когда начнутся экзамены. Об этом сообщила глава LIZDA Инга Ванага.

На портале Manabalss.lv LIZDA утверждает, что цель сбора подписей — привлечь к ответственности представителей правительства, если достигнутое с профсоюзом соглашение о забастовке не будет выполнено.

"В случае подачи заявления о забастовке предъявляются определенные требования, о которых сообщается соответствующим учреждениям, участвующим в разрешении коллективного спора. Нормативный акт — Закон "О забастовках" — требует, чтобы стороны пытались достичь компромиссов и соглашений, которые должны быть юридически закреплены", — поясняет профсоюз: "Практический опыт Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) показывает, что сложилась ситуация, при которой были выдвинуты требования забастовки, создана комиссия по выработке соглашения, достигнуты компромиссы, а Кабинет министров единогласно утвердил протокольное решение о соглашение о забастовке на собрании (см. https://tapportals.mk.gov.lv.). К сожалению, был создан прецедент, когдае соглашение о забастовке не выполнено в полном объеме, и в таких случаях представители Кабинета Министров не несут ответственности".

LIZDA призывает внести поправки в Закон "Об устройстве Кабинета министров", предусматривающие отставку правительство в случае, если оно не выполняет соглашение, достигнутое в ходе переговоров о забастовке по разрешению спора о коллективных интересах. Профсоюз предлагает дополнить 19-ю статью Закона "Об устройстве Кабинета министров" соответствующим пунктом.

Дополнительно профсоюз настаивает на внесении поправок и в Регламент Сейма, оговорив, как именно парламент будет оценивать, выполнило ли правительство соглашение о забастовке. При этом в инициативе LIZDA фигурирует также тезис, что утрата должностей должна быть установлена в Законе "Об устройстве Кабинета министров", а не просто возможная, если соглашение о забастовке будет признано невыполненным.

"Объективность в отношении исполнения соглашения о забастовке важна, поэтому Сейм может быть тем учреждением, в компетенцию которого входит определение того, было ли выполнено все соглашение о забастовке", — поясняет профсоюз.

LIZDA напоминает, что за 29 лет своего существования профсоюз провел 32 акции протеста, в том числе — забастовки, с целью добиться соблюдения должностными лицами действующих правовых актов. Протесты используются как крайняя мера для достижения уважения интересов и прав работников отрасли, подчеркивает профсоюз.

По мнению LIZDA, "в сфере образования и науки не соблюдаются десять (!) правовых актов, в том числе решение Кабинета Министров по соглашению о забастовке. Профсоюз отмечает, что анализ показал: в законодательстве нет четкого регламента возможности отстранения должностного лица от занимаемой должности в таких случаях.