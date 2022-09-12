LIZDA: предложение коалиции о повышении зарплат учителей — необдуманное и манипулятивное

Предложение коалиции повысить зарплату педагогам с 1 января 2023 года является необдуманным и манипулятивным, ведь такая зарплата уже есть начиная с 1 сентября, заявила глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Она пояснила, что с 1 сентября была повышена минимальная зарплата учителей, работающих 30 часов в неделю, которая сейчас составляет 900 евро. В результате учитель, работающий 40 часов в неделю, не может получать на пропорциональной основе менее 1200 евро.

Таким образом, Ванага сделала вывод, что предложение коалиции технически не изменит текущую заработную плату педагогов, а когда правительство предложит педагогам перейти на 40 часов в неделю, одновременно введя соотношение рабочей нагрузки педагогов "60/40", возникнут большие проблемы с вакансиями учителей.

Ванага надеется во вторник, 13 сентября, во время встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем понять предложение коалиции, а также выяснить, какое предложение делается воспитателям дошкольных учреждений.