LIZDA требует отставки Чакши до конца рабочего дня 3 июля, иначе новый учебный год может не начаться
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

На прошлой неделе Латвийский союз работников образования и науки (LIZDA) потребовал отставки министра образования и науки Анды Чакши ("Новое Единство"). Как сообщил профсоюз в понедельник порталу Delfi, Чакша должна подать в отставку до конца рабочего дня 3 июля.

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"LIZDA пришел к выводу, что у министра образования и науки Анды Чакши не хватает заинтересованности и компетентности для решения текущих проблем в образовании и науке, чтобы обеспечить их качество", — заявил профсоюз.

Как сообщал Delfi в пятницу, требование отставки связано с тем, что не выполнено требование LIZDA принять поправки ко всем необходимым правилам Кабинета министров о порядке финансирования педагогов.

В начале июня совет LIZDA потребовал принять все нужные поправки до 30 июня. Парламентский секретарь Министерства образования и науки (МОН) Карлис Страутиньш признал необходимость внесения поправок, поскольку в противном случае невозможно обеспечить выделение финансирования группам учителей в соответствии с расчетами МОН. Однако, как сообщила руководитель LIZDA Инга Ванага, 5 июня профсоюз получил письмо от министерства, в котором говорилось, что вносить поправки не нужно.

Министерство предложило внести поправки после 15 августа, на что профсоюз категорически не согласился, потому что самоуправления уже теперь должны знать, хватит ли денег, чтобы понимать, какую зарплату предлагать учителям.

LIZDA критикует МОН и за то, что не было достигнуто соглашение о сбалансировании нагрузки педагогов в последующие годы. Другие причины требовать отставки Чакши — непродуманные и поспешные решения по оптимизации школьной сети, а также "непрофессиональное, запоздалое и ошибочное" проведение централизованных экзаменов и объявление их результатов, что привело к "хаосу в учебных заведениях, отчаянию педагогов, растерянности и незнанию о возможностях продолжения образования у детей и родителей", говорится в требовании отставки.
В случае, если Чакша не уйдет в отставку, правление профсоюза примет решение о дальнейших действиях, вплоть до того, чтобы не начинать следующий учебный год.

Чакша, со своей стороны, считает коммуникацию LIZDA "угрожающей" и не помогающей решению проблем в образовании. Министр убеждена, что все требования забастовки педагогов выполнены, и речь идет о "преувеличенном погружении в детали".

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