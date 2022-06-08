LIZDA: украинских детей непропорционально рано переводят на обучение на латышском языке

То, что все дети украинских беженцев будут должны начать учиться на латышском языке уже в следующем учебном году в то время, как школы нацменьшинств осуществят переход на обучение на госязыке постепенно, показывает противоречия в решения правительства. Об этом заявила глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

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В конце учебного года в латышских школах обучалось около 2800 детей-беженцев из Украины, более половины из которых выбрали обучение на латышском языке. Государство решило, что со следующего учебного года дети-беженцы смогут учиться только по программам на государственном языке. Инга Ванага возражала и ранее против этого, говоря о том, что еще до принятия решения нужно "консультироваться с людьми, которые придется работать" с детьми украинских беженцев.

Ванага видит непропорциональность в том, что украинские дети, которым "еще предстоит преодолеть эмоциональные и языковые барьеры", с сентября начнут учиться по-латышски, а русскоязычным детям, проживающим в Латвии, будет предоставлен более длительный переходный период. Ванага считает, что переходные периоды для обеих групп школьников "несоразмерными".

В то же время Ванага подчеркнула, что LIZDA поддерживает позицию, что латышский язык нужно укреплять во всех школах, но одновременно указывает внимание на необходимость обеспечения учителей "всеми важными учебными ресурсами". Ванага отметила, что школы нацменьшинств нуждаются во вспомогательном персонале — психологах и логопедах, которые помогут детям в переходный период.

Ванага подчеркнула, что дети из нацменьшинств должны продолжать осваивать язык и культуру своего народа.

Во вторник Кабинет министров одобрил поправки к Закону "Об образованию", которые оговаривают сроки перехода всех ступеней образования — дошкольного и школьного — на государственный язык обучения. Уже в 2025 году во всех детсадах и школах обучение будет осуществляться только на латышском языке, и это куда более оперативный переход, чем прогнозировалось еще весной.

Законопроект предусматривает сроки перехода на латышский язык обучения конкретных классов на ступенях начального и основного образования школ нацменьшинств:

1-й, 4-й, 7-й классы — с 1 сентября 2023 года;

2-й, 5-й и 8-й классы — с 1 сентября 2024 года;

3-й, 6-й и 9-й классы — с 1 сентября 2025 года.

Регулирование, включенное в законопроект, предусматривает, что в детских садах, учрежденных как самоуправлениями, так и частными лицами, с 1 сентября 2023 года программы образования реализуются на государственном языке.