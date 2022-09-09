LIZDA: в забастовке учителей готовы принять участие более 20 000 человек
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В пятницу, 9 сентября, до конца рабочего дня Латвийский профсоюз ротрудников образования и науки (LIZDA) получил 20 632 заявки от сотрудников отрасли из 712 учебных заведений, сообщила председательница LIZDA Инга Ванага. Об этом пишет агентство LETA.

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Прием заявок завершится в понедельник, 12 сентября, в 10 часов.

Как уже сообщалось ранее, на этой неделе так и не удалось найти компромисс по вопросу повышения заработной платы учителей, поэтому LIZDA с 19 сентября проведет забастовку учителей.

К 12 сентября LIZDA планирует подать необходимые документы для проведения забастовки, однако в профсоюзе считают, что у политиков еще есть возможность предотвратить забастовку.

Одним из требований профсоюза является "сбалансированная трудовая нагрузка", то есть, чтобы меньшая часть рабочей нагрузки отводилась контактным часам. Профсоюз не согласен с предложением Министерства образования и науки (МОН) о балансировке нагрузки до 2028 года. В предложении МОН процесс является слишком долгим, и с текущими проблемами его нельзя себе позволить.

В свою очередь, второе требование заключается в том, чтобы обеспечить выполнение правительством действующей нормы закона "Об образовании" о тарифной сетке педагогов, согласовав ее с принципами расчета зарплаты.

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