Лобби фармацевтов и давление Минфина: правительство "маринует" идеи по снижению цен на лекарства
Foto: LETA

Цены на лекарства в Латвии в среднем выше, чем в других странах Европейского Союза. Вместе с тем правительство без объяснения причин откладывает рассмотрение и утверждение решений, которые сделали бы медикаменты доступнее и дешевле. Об этом сообщает Бюро омбудсмена.

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Ранее предложения по снижению цен на лекарства разработало и предложило Министерство здравоохранения. В конце 2022 года эти документы были переданы на рассмотрение в Сейм и Кабинет министров, однако до сих пор они так и не были направлены на утверждение.

По данным Минздрава, причиной тому стали существенные возражения фармацевтической промышленности. Кроме того, Министерство финансов выступает против снижения НДС на лекарства с 12% до 5%.

"Проделанную Минздравом работу мы в целом приветствуем. Предлагаемые решения направлены на то, чтобы лекарства стали дешевле и доступнее для жителей. Неудивительно, что высказываются возражения фармацевтической промышленности, их можно брать в соображение, но в то же время они не должны препятствовать утверждению доклада", — подчеркивает омбудсмен Юрис Янсонс, правоохранитель.

Он добавил, что конституция гарантирует каждому право на охрану здоровья.

"Доступность лекарств по разумной цене — неотъемлемый элемент качественного здравоохранения", — указал Янсонс.

В докладе Минздрава содержится ряд конкретных решений, предусматривающих пересмотр принципов формирования цен на лекарства и снижение их стоимости в аптеках, а также ограничение наценок на лекарства.

В основу предложений Минздрава легли итоги исследования о соотношении цен на лекарства в Латвии и других странах с учетом покупательной способности населения.

Правительство должно отчитаться перед Бюро омбудсмена до 30 июня нынешнего года.

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