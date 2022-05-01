Лочмеле, Агешин, Зариньш и Морозов: "Согласие" выбрало "локомотивов" на выборах в Сейм

На предстоящих выборах в 14-й Сейм Латвии от партии "Согласие" под первыми номерами будут стартовать депутаты Сейма Регина Лочмеле, Валерий Агешин, экс-депутат Иварс Зариньш и нынешний депутат Рижской думы Андрис Морозов. Об этом заявил в воскресенье председатель правления СДП "Согласия" Янис Урбанович.

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Планируется, что Лочмеле будет первой в рижском избирательном округе, Агешин — в списке в Курземе, Зариньш — в Видземе, а Морозов — в Земгале. В партии продолжаются дискуссии о том, кто будет лидером в Латгале.

Все остальные кандидаты в Сейм, втом числе на пост премьер-министра станут известны вместе с подачей списка в Центральную избирательную комиссию. Предполагается, что кандидатом на пост премьер-министра будет кто-то из лидеров области. Во время дебатов прозвучало, что хорошие возможности занять этот пост у Зариньша. Урбанович ответил, что у коллеги очень хорошие шансы. Также хорошим претендентом на этот пост Урбанович назвал Агешина. Впрочем, одновременно он признал, что, учитывая внешние обстоятельства, вряд ли партия получит этот пост в 2022 году.

Сам Урбанович будет в Рижском списке от "Согласия" в первой пятерке. В столичном округе в числе кандидатов также будет депутат РД Анна Владова. В свою очередь, председатель думы "Согласия", европарламентарий, бывший мэр Риги Нил Ушаков заверил, что не будет претендовать на кресло премьер-министра.

Как сообщалось, в воскресенье Социал-демократическая партия "Согласие" собралась на очный конгресс, проводящийся ровно за пять месяцев до парламентских выборов, которые пройдут 1 октября этого года.