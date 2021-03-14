Логистику вакцин от Covid-19 перенимают Recipe Plus и Magnum Medical
Foto: AP/Scanpix/LETA

Услуги по хранению и логистике вакцин от Covid-19 будут переданы Recipe Plus и Magnum Medical, поскольку предыдущий поставщик складских и логистических услуг Oribalt Riga не выполнил условия договора, сообщили агентству LЕТА в Минздраве.

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В министерстве рассказали, что в течение суток после невыполнения положений договора были привлечены дополнительные перевозчики и в течение двух дней заключены новые договоры на складские и логистические услуги в трех регионах. Принцип двух поставщиков услуг важен для управления логистическими рисками, пояснили в Минздраве.

Логистика вакцин от Covid-19 после их доставки в Латвию организована путем разделения Латвии на три региона: территория Риги и ее окрестностей, территория на восток от Риги и территория на запад от Риги.

Предприятие Magnum Medical, которое ранее заняло второе место в конкурсе поставщиков, возьмет на себя складские услуги, а также будет поставщиком логистических услуг (комплектация и доставка) на территории Латвии на восток от Риги.

Договор действует до 30 сентября 2022 года.

В свою очередь Recipe Plus будет предоставлять логистические услуги на территории Риги и ее окрестностей, а также на территории на запад от Риги до завершения новой процедуры закупок.

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LETA

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LETA

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