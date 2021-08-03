Локдаун на горизонте? Когда и как будут вводить новые эпидемиологические ограничения в Латвии
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Вместе с распространением "дельта" штамма коронавируса, в Латвии начал расти уровень заболеваемости, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Delfi рассказывает, в какой момент в жизнь латвийцев могут вернуться дополнительные эпидемиологические ограничения.

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На прошлой неделе рост заболеваемости Covid-19 в Латвии составил 29,8%, свидетельствуют данные ЦПКЗ. 3 августа впервые более чем за месяц число новых случаев, выявленных за сутки, превысило 100. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в тот день составил 42,2 случая на 100 000 жителей.

Как работает принцип светофора?

Согласно принципу "светофора", разработанному Министерством здравоохранения, эпидемиологическая ситуация в стране сейчас оценивается как средняя. То есть, в стране действуют относительно мягкие ограничения на собрания, за исключением мероприятий, где разрешено собираться только вакцинированным и недавно переболевшим людям, — там ограничений на собрания нет.

Низкий риск: вступает в силу, когда показатель заболеваемости опускается ниже 20. В стране действуют минимальные ограничения — соблюдение дистанции, ношение масок в помещениях, небольшие ограничения собраний.

Средний риск: вступает в силу, когда показатель заболеваемости либо опускается ниже 100, либо поднимается выше 25. Без ограничений могут проходить мероприятия и работа в безопасном режиме, когда все присутствующие иммунны к Covid-19. В частично безопасном режиме, где присутствуют как иммунные люди, так и люди с негативным анализом на Covid-19, действуют ограничения на собрания и более строгие требования к безопасности участников. С ограничениями можно проводить мероприятия в небезопасном режиме, где не требуется Covid-19 сертификат.

Высокий риск: вступает в силу, когда показатель заболеваемости либо опускается ниже 200, либо поднимается выше 120. Усиливаются ограничения в частично безопасном и небезопасном режиме, появляются ограничения, призванные снизить передвижение общества и способствовать удаленной работе. Например, введение частично удаленной учебы или ограничений на работу в офисе.

Очень высокий риск: показатель заболеваемости превышает 200. Локдаун. Очно продолжается оказание услуг для вакцинированных и переболевших людей, а также продолжают работать услуги первой необходимости — общественный транспорт, продуктовые магазины, медучреждения и т.д.

Представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс сообщил Delfi, что на данный момент правила Кабинета министров подразумевают, что ограничения в зависимости от заболеваемости будут вводиться автоматически, спустя три дня после публикации новых показателей в газете Latvijas Vēstnesis.

"Сейчас регулирование подразумевает такой порядок, чтобы не было длинных дискуссий, что делать, а что нет. Если у нас такая ситуация — вот соответствующее регулирование, если ситуация ухудшается, то мы идем на увеличение мер безопасности", — указал Шнейдерс. Однако практика показывает, что в зависимости от ситуации Кабинет министров может решить действовать иначе, отметил представитель Минздрава. Например, весной снятие ограничений происходило быстрее и в связи с этим правительство издавало отдельные указы.

Когда нас опять закроют дома?

Министр здравоохранения Даниэлс Павлютс 30 июля сказал, что сентябрь и октябрь может принести серьезный рост заболеваемости Covid-19. Это связано с возобновлением очной учебы, распространением более заразного "дельта" варианта, а также возвращением людей в помещения.

Однако точных долгосрочных прогнозов заболеваемости пока нет. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний еженедельно публикует прогнозы двухнедельных кумулятивных показателей заболеваемости на две недели вперед. Согласно последним прогнозам, к середине августа в Латвии этот показатель не должен превысить 33 случая на 100 000 жителей. В то же время в Литве и Эстонии уже в середине августа показатели должны превысить 100 случаев на 100 000 жителей.

Правда, представитель ЦПКЗ Илзе Арая указала Delfi, что эти прогнозы бывают неточными и рост заболеваемости оказывается иным.

В свою очередь, более долгосрочные прогнозы центра свидетельствуют о том, что вплоть до сентября в Латвии продолжится постепенный рост заболеваемости, но резких скачков пока не ожидается.

29 июля группа ученых опубликовала в медицинском журнале The Lancet статью, где на основании опроса экспертов и ученых разных стран смоделированы прогнозы развития пандемии в Европе на лето 2021 года, осень-зиму 2021 года и ближайшие несколько лет. Согласно прогнозам, осенняя волна заболеваемости будет определяться охватом вакцинации в странах и уровнем мобильности жителей. Растущее международное передвижение европейцев может стать риском, так как ускорит распространение новых вариантов Covid-19. Больше всего от этого пострадают страны, где низкий охват вакцинации. Поэтому ученые считают, что власти стран Европы должны приложить совместные усилия для ограничения распространения новых вариантов коронавируса.

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Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Даниэл Павлютс Кабинет министров
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