Локдаун в Латвии: Земессардзе поможет полиции контролировать соблюдение ограничений Covid-19
Foto: F64

Для контроля особенно жестких ограничений в связи с Covid-19 Государственная полиция привлечет крупные силы, в том числе членов Земессардзе. Об этом журналистам рассказал глава Госполиции Армандс Рукс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полиция разработала план по контролю ограничений в сотрудничестве с партнерами — муниципальными подразделениями правоохранительных органов и Государственной пограничной охраной. Также помощь окажет и Земессардзе. В Риге, например, только для контрольных мер будет привлечено несколько сотен полицейских. Стражи порядка будут применять ранее использованные методы такие, как массовые проверки.

"Нужно считаться с тем, что полиции будет очень много на улицах, однако основная цель — не наказание, а понимание обществом необходимости ответственно относиться к ограничениям и не собираться, чтобы остановить распространение болезни", — указал Рукс.

Тех жителей, кто не верит решениям правительства, не вакцинируется или настроен нарушать ограничения, Рукс призвал обдумать свои действия и объективно оценить их последствия.

В Министерстве обороны агентству LETA сообщили, что во время локдауна помогать Госполиции будут земессарги и военные из бригад Земессардзе, а также солдаты профессиональных служебных подразделений Национальных вооруженных сил.

Земессарги и военные под руководством Госполиции будут проводить совместное патрулирование.

Ранее сообщалось, что несоблюдение ограничений в связи Covid-19 может повлечь за собой административный штраф в размере от 10 до 2000 евро для физического лица и от 140 до 5000 евро для юридического лица.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Армандс Рукс Латвия пандемия Covid-19
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту