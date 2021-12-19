Локомотивов перед выборами не меняют: кандидатом в премьер-министры от "Единства" станет Кариньш
Foto: Valsts kanceleja

Такой вывод можно сделать из слов, сказанных в интервью Delfi Plus председателя правления премьерской партии "Единство", депутата Сейма Арвилса Ашераденса.

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Политик так ответил на вопрос, будет ли действующий глава правительства Кришьянис Кариньш кандидатом в премьеры от "Единства": "Во-первых, две вещи. Первое — вся логика говорит о том, что у нас есть премьер-министр, который может возглавить правительство в этих чрезвычайно сложных условиях. Такова политическая логика. Во-вторых, внутренне у "Единства" нет ни малейших сомнений, что г-н Кариньш будет нашим кандидатом в премьер-министры и что мы его выдвинем как кандидата в премьеры на выборах".

Арвилс Ашераденс также прокомментировал и то, что премьера Кариньша часто критикуют за хаотичность в принятии решений.

"Коалицию создали партии с очень противоречивыми ценностями. У нас есть консерваторы и еще большие консерваторы — я имею в виду Новую консервативную партию и Национальное объединение. Также у нас есть либералы, само "Единство" — центристы, а раньше были еще и популисты. Скажем так — популисты сейчас вышли из правительства, но партии по-прежнему демонстрируют очень разные подходы к тому, как действовать. Плюс ко всему прочему государственное управление — очень странный коктейль. Государство действовало каким-то образом так, что государственное управление стало очень слабым. Например, если мы вспомним списки товаров (вероятно, речь идет о тех товарах, которые было запрещено продавать в период локдауна-Ред) — то эти списки исходили не от политиков, а от чиновников. Часто от них исходят очень противоречивые и ненадежные вещи. И потом уравновесить этот коктейль в еще небывалой кризисной ситуации, как-то сбалансировать, двигаться вперед — это совсем не просто. Поэтому я хочу сказать, что партии сами должны увидеть, насколько они последовательны в том или ином случае", — сказал в оправдание премьер-министра Кришьяниса Кариньша его однопартиец Арвилс Ашераденс.

Полную версию интервью с председателем правления "Единства" Арвилсом Ашераденсом читайте здесь.

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