ЛОР для участия в выборах в Рижскую думу объединится с Нацблоком

Латвийское объединение регионов (ЛОР) в предстоящих внеочередных выборах в Рижскую думу будет участвовать вместе с национальным объединением "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), сообщил лидер ЛОР Эдвард Смилтенс.

О данном решении вышеупомянутые политические силы планируют сообщить в понедельник, 24 февраля, в 12 часов.

"Понятно, что на предстоящих выборах победят те, кто сможет объединиться, наконец сделав то, что от латышских партий просили годами", — сказал он.

Лидером списка станет бывший депутат Сейма и министр охраны среды и регионального развития Эйнар Цилинскис (ВЛ-ТБ/ДННЛ), а сам Смилтенс будет вторым номером списка.

При составлении списка будет соблюден паритет, то есть обеим партиям будет выделено равное число кандидатских мест. Кроме того, список может быть дополнен представителями негосударственных организаций, однако переговоры на эту тему еще не завершены.