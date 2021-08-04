Лотерея вакцинации поставлена на паузу. Расходы на рекламу почти равноценны призовому фонду

Сегодня Сейм отложил рассмотрение законопроекта о лотерее среди вакцинированных против Covid-19. Ранее коалиционная Новая Консервативная партия заявила, что не поддержит законопроект, предусматривающий, что примерно половина финансирования, выделяемого на лотерею, будет потрачена на рекламу и маркетинг, а не на выигрыши.

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Демарш Новой Консервативной партии (НКП) поставил под угрозу поддержку законопроекта большинством Сейма, и в результате даже премьерское "Новое Единство" поддержало идею отложить принятие решения.

Во вторник НКП после встречи с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом (АР!) объявила, что не может поддержать законопроект о лотерее в нынешней редакции. Во-первых, у НКП вызывает непонимание то, что большую часть средств планируется выделить не на сами призы, а на маркетинг, обеспечение публичности. Во-вторых, новые консерваторы недоумевают, почему организация лотереи не доверена ГАО Latvijas Loto, у которого есть необходимый опыт, инфраструктура, а также закуплено время для вещания в общественных масс-медиа. В-третьих, НКП вообще не уверена, что лотерея — эффективный инструмент для повышения темпов вакцинации.

Депутат Сейма от "Нового Единства" Арвилс Ашераденс в эфире программы TV3 "900 секунд" еще до парламентского заседания признал, что затраты на лотерею, которые встревожили Новую Консервативную партию, действительно большие. И, вероятно, законопроект о лотерее, подготовленный Министерством здравоохранения, будет обсуждаться еще раз в понедельник, 9 августа, на коалиционном собрании.

По словам Арвилса Ашераданса, согласно коалиционному договору у НКП есть право потребовать отложить на время рассмотрение какого-либо вопроса и остальным коалиционным партнерам нужно эту просьбу уважить. Поэтому, если перед заседанием Сейма будут собраны подписи за исключение конкретного законопроекта из парламентской повестки дня, то депутаты от "Нового Единства" тоже подпишутся. В итоге законопроект был изъят из повестки заседания Сейма.

С критикой идеи вакцинации во вторник выступило и Латвийское общество врачей. По мнению медиков, нужно положить конец растрате денег налогоплательщиков на неэффективные рекламные кампании и направить средства на укрепление системы здравоохранения Латвии. То, что примерно половина общего бюджета лотереи — около 520 тыс евро — планируется выделить на рекламу, а не на выплату выигрышей, также вызывает непонимание у Латвийского общества врачей.

Арвилс Ашераденс считает, что в нынешней ситуации полезным представляется любой шаг, который может побудить жителей вакцинироваться против Covid-19. "Я не такой большой сторонник этой лотереи, но мне кажется — если эксперты говорят, что мы можем хотя бы на шаг сдвинуться вперед, то это очень хорошо", — сказал представитель "Нового Единства": "Разберемся до конца с расходами и попробуем лотерею — может быть, это сработает".