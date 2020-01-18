Ловлю рыбы в Гауе хотят сделать платной — по 10 евро за раз

Накануне нового года латвийские рыболовы-любители были шокированы новостью о том, что отныне ловля рыбы, в том числе спиннингом, на Гауе будет стоить 10 евро за одну рыбалку. Процесс лицензирования происходил в спешке, деньги должны были начать собирать уже с нового года, но все пошло не так, как планировали. Теперь река станет платной с февраля,cо ссылкой на программу "Личное дело" канала LTV7 собщает портал rus.lsm.lv.

С инициативой сделать рыбалку платной выступило общество по долгосрочному развитию Гауи (GIAB). Оно создано в 2015 году. Его руководителем стал Айнар Штейнс, председатель Лигатненского самоуправления. В организацию вошли представители и других краев на реке Гауя. В целом инициативу уже поддержали 14 самоуправлений.

Для ловли лосося и кумжи на реках Гауя и ее притоке Брасла создано 6 лицензионных участков разного размера. С первого января до 30 апреля планировалось продать 6240 лицензий — не больше 60 лицензий в день на один участок. Стоимость одной рыбалки — 10 евро. Начать продажу лицензий хотели с первого января этого года, что стало сюрпризом для рыбаков. Впрочем, процесс приостановился, поскольку не все самоуправления вовремя успели согласовать правила рыбалки — нормы принимались в спешке.

Андис Фрейвалдс — заядлый рыболов-спортсмен. Он считает, что сообществу рыболовов-любителей не было представлено научного обоснования числа выдаваемых лицензий. Не было и публичного обсуждения в самоуправлениях.

Нет семейных лицензий. Ребенку, как только он начинает держать удочку, необходимо также покупать лицензию за 10 евро. Неясно также, кто и сколько рыбы будет запускать в реку. И откуда появилась цена в 10 евро? Общество GIAB не предоставляет отчетов о проделанной работе.

"Если самоуправление само организовало общество, то у них своя территория. В соответствии с правилами лицензирования, они могут сами своими силами надзирать за своей территорией", — подчеркнул Том Арнавс, представитель Государственной службы среды.

Однако сейчас у самоуправления возможности ограничены. В их распоряжении — только муниципальная полиция, которую еще надо обучить отличать искусственно выращенного лосося от обычного, которого оставлять в улове нельзя. В Министерстве земледелия говорят, что уже сейчас готовятся изменения в правилах Кабинета министров — нормы позволят привлекать общественных инспекторов от самоуправления.