Ложная легкость омикрона. Специалисты Детской больницы рассказали о ковиде и вакцинации для самых юных

Если омикрон такой легкий, то не лучше ли заразиться, чем делать прививку? Если одна доза сделана, но ребенок заболел — делать ли второй укол? Если да, то когда? Какие тяжелые последствия от ковида бывают у детей? Чем отличается детский "долгий ковид" от взрослого? А реабилитацию от него оплатят? На эти вопросы ответили замглавы Клиники детских болезней при BKUS профессор-педиатр Яна Паваре и инфектолог BKUS Лиене Чупане.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Не секрет, что за последние месяцы коронавирус заметно "помолодел" — омикроном массово болеют подростки и дети. В основном — легко, но и Детская больница не знает недостатка в пациентах. Их гораздо больше, чем во время распространения других штаммов. Только в январе за помощью обратились родители 460 мальчиков и девочек. С большинством таких случаев врачи справляются за 24 часа — 75 процентов после осмотра и консультации отправляются лечиться домой. Остаться в больнице дольше требует лишь каждый четвертый. Но бывают и довольно тяжелые случаи и последствия.

"Доказано, что дети болеют омикроном легче, — подтверждает профессор Яна Паваре. — По большей части их симптомы похожи на сезонный ОРВИ — насморк, горло, чаще случается лорингит, может быть затрудненное дыхание, но оно не связано с поражением легких, могут быть расстройства кишечника. Надо быть очень внимательными, если ребенок становится вялым, сонным, отказывается от еды и питья". Одна из особенностей детского ковида — он в редких случаях вызывает серьезные мультисистемные расстройства.

Кому важно вакцинироваться?

Лиене Чупане: "Вакцинация детей с 5 лет началась в середине декабря. В первую оечредь она рекомендована и очень важна детям с хроническими болезнями. По большей части, это те же группы риска, как у взрослых: с заболеваниями кровеносной системы, бронхолегочными, генетическими болезнями, ожирением, иммунодефицитом — у них выше риск тяжелого течения ковида. В отличие от взрослых, специальных лекарств для лечения ковиду у детей нет.

Вакцинироваться важно и здоровым. Но это скорее возможность, а не обязанность. Это усилит защиту, особенно, когда отменят ограничения. Вакцины точно эффективны и безопасны. В Америке — давно и там многие дети вакцинированы. Миллионы. Серьезных побочных явлений у детей 5-11 лет не наблюдалось. У них реакция на вакцину легче, чем у взрослых".

Яна Паваре: "В больницу обращаются не только дети из группы риска, но в тяжелых формах преимущественно болеют они. Даже "легким" омикроном. Некоторые могут оказаться и в интенсивной терапии".

Бывает ли миокардит от прививки у детей?

ЛЧ: "Про маленьких детей таких сведений нет — в Латвии таких случаев не было. У подростков 12-17 лет случаи миокардита после 1-й или 2-й дозы были. НА моей памяти таких было три. И все они носили временный характер и не оставили следов: рано или поздно миокардит закончился. Но ковид может способствовать развитию миокардита — и это не редкость. Такие дети были и в нашей больнице".

Если ребенок заболел после 1-й дозы, ему делать 2-ю? Когда?

ЛЧ: идти на вторую? "Если заболевание случилось через месяц после первой дозы — второй дозы уже не требуется. Ее роль играет болезнь. Если интервал от первой вакцины до болезни был 2-3 недели, то болезнь нельзя рассматривать как вторую дозу, потому что еще не выработался иммунитет на первую. Тогда нужна вторая доза. Делать ее надо не раньше, чем через месяц после болезни, а можно подождать до 3 месяцев. Ведь через 2-6 недель после заболевания может развиться мультисистемный синдром — перед второй дозой надо убедиться, что его нет.

Какие "долгие" последствия ковида у детей?

ЯП: "Часть детей выздоравливает долго. У них может сохраняться усталость, нежелание заниматься спортом, который до того любили, проблемы с нервной системой: сонливость и бессонница. Бывают жалобы на долгий кашель, боли суставов и в груди. Впрочем, к похожим проблемам может вести просто стресс. Как правило, детские жалобы довольно трудно оценить.

Обычно мы рекомендуем после симптоматической болезни месяц облегченного режима. Постепенно возвращаться к физической активности, не форсировать — по 20-30 минут и делать паузы отдыха без телефона — посидеть и подышать, побыть с собой наедине. Хорошо высыпаться. Поддерживать режим. Есть здоровую пищу. Минералы и витамины — только на пользу. После болезни в среднем месяц ребенку может быть тяжело учиться и концентрироваться. Просим родителей не заниматься эскалацией".

Как распознать и лечить "долгий ковид"?

ЯП: "Обычно детский "длинный ковид" не так тяжел. Но если есть подозрения, что последствия болезни затянулись, на сайте больницы есть компьютерный тест, который можно заполнить через месяц, чтобы убедиться, не развился ли "долгий ковид", на выходе он даст ответ, как действовать: обращаться в больницу или к семейному врачу. Как и для взрослых, у детей есть оплаченная государством программа реабилитации".