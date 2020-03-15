ЛПЦ отказалась от массовых богослужений и не рекомендует прикладываться к иконам

Латвийская православная церковь (ЛПЦ) на время карантина приняла решение отказаться от массовых богослужений. Священники будут вести службу сами, без участия прихожан, а те, кому это необходимо, смогут в индивидуальном порядке прийти помолиться, исповедаться и причаститься. Об этом Синод ЛПЦ сообщил на официальном сайте Латвийской православной церкви.

14 марта 2020 года правительство приняло изменения в распоряжении Кабинета министров №103 "Об объявлении чрезвычайной ситуации", определив, что ограничены так же неорганизованные собрания в местах проведения культурных, развлекательных, отдыха, спортивных и религиозных мероприятий более чем 50 человек одновременно. Религиозные организации так же должны исполнять эти требования.

"В связи с этим уставные богослужения в храмах совершаться будут только духовенством, но прихожане в индивидуальном порядке могут приходить в храмы удовлетворять свои духовные потребности — индивидуально молиться, исповедоваться и причащаться. Для индивидуального посещения храмы открыты в течение дня", — сообщил Синод.

Исповедаться и причаститься можно в индивидуальном порядке можно будет в среду, пятницу, субботу и воскресенье с 9:00 до 12:00.

"Всем священнослужителям Латвийской Православной Церкви вменяется в обязанность обеспечение в храмах исполнение основных правил гигиены и безопасности для предупреждения распространения вируса Covid-19. Не рекомендуется в это время прикладывание к иконам", — подчеркивают представители церкви.