LPS: у нас нет информации, что самоуправления отказываются принимать беженцев

В распоряжении Латвийского союза самоуправлений (LPS) нет информации о том, что какое-то из самоуправлений отказывается принимать беженцев из Украины. Об этом в интервью программе Rīta panorāma заявил председатель LPS Гинтс Каминскис.

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По его словам, самоуправления занимаются приемом беженцев "с первого дня", и беженцы находятся по всей территории Латвии. У Каминскиса нет информации о том, что какое-либо из самоуправлений не готово к приему беженцев.

"Самоуправления не могут ждать, что поступит какое-то решение, и они приступят к работе", — заявил Каминскис, комментируя решение правительства о предоставлении финансовой поддержки муниципалитетам для приема беженцев.

Глава LPS пока не смог прокомментировать, во сколько обойдется муниципалитетам прием беженцев.

Как уже сообщалось ранее, на этой неделе министр внутренних дел Мария Голубева выступила с критикой в адрес самоуправлений Рижского региона, попросив их пересмотреть свое отношение к приему беженцев.