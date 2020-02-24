По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении LTV, 20 марта будет ликвидирована Служба новостей Первого Балтийского канала.

Напомним, в феврале у владельца Первого Балтийского канала, председателя правления Baltijas mediju alianse Олега Солодова Служба госбезопасности (СГБ) из-за возможного несоблюдения международных санкций провела обыски.

Все действия были согласованы с Полицией безопасности Эстонии, а в Эстонии проведены аналогичные процессуальные действия, говорится в официальном сообщении Службы госбезопасности.

Процессуальные действия прошли в рамках уголовного процесса, начатого 19 января 2019 года по части третьей статьи 84 Уголовного закона: нарушение санкций ЕС группой лиц по предварительному сговору.

Днем ранее Латвийское телевидение (LTV) со ссылкой на свои источники сообщило о проведении обысков в офисе Baltijas Mediju alianse на ул. Гертрудес. Как отмечает LETA, в Baltijas Mediju Alianse входят "Первый Балтийский канал", "Первый Балтийский музыкальный канал", рекламное агентство Baltijas mediju reklāma, а также Ren TV Baltic, печатные издания "МК-Латвия", "МК-Эстония" и другие фирмы.