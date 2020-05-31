LTV: Антитела к Covid-19 обнаружены примерно у 40 из 1500 протестированных латвийцев

Тесты на антитела в Латвии сделало чуть более 1500 человек. Около 40 из них оказались положительными, выяснила передача de facto на телеканале LTV.

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Пока что широкому кругу латвийцев доступны только платные тесты на антитела к коронавирусу. Их проводят частные лаборатории — Центральная и E.Gulbja. Кроме того, лаборатория Восточной больницы проверяла на антитела не заболевших постояльцев и работников социальных центров, где был выявлен коронавирус.

По словам представителей лаборатории E.Gulbja, точность тестов проверялась на месте на тех, кто уже переболел. Точность некоторых их них была только 20-30%. Наконец, в лаборатории появился тест, точность которого доходит до 96-97%. Выяснилось, что у разных пациентов отличается и скорость формирования антител, и их количество. В среднем они начинали вырабатываться на 10-14 день. Пока еще неясен вопрос, насколько долго эти антитела держатся.

Уже сейчас можно сказать, что результаты тестов на антитела меняют представление о том, как распространяется коронавирус. Из более тысячи человек, которые решили из интереса сделать анализ в лаборатории Covid-19, антитела были лишь у троих. Все эти люди не так давно были за границей, и один из них там чем-то болел, но анализы на коронавирус не сдавал.

"Ни у одного из тех, кто думал, что он уже переболел в конце прошлого года или в начале этого здесь, в Латвии, антител к коронавирусу мы не констатировали", — подчеркнул член правления лаборатории и врач Дидзис Гаварс.

Центральная лаборатория провела 633 теста — 19 результатов оказались положительными.

За государственный счет тестировались работники и постояльцы приюта "Синий крест" и работники центра социального ухода Gaiļezers. Анализы проводила лаборатория Восточной больницы. В "Синем кресте", где заболело 63 человека, из 40 не заболевших антитела обнаружились у половины. Из 18 работников социального центра Gaiļezers антитела нашлись у двоих. Планируется также проверить на антитела пансионат Mārsnēni и Цесиской клинике.

По словам главы Центра профилактики и контроля заболеваний Юрия Перевощикова, в случае вспышки коронавируса людям с антителами будет не нужна изоляция. Работники больниц и центров по уходу, у которых найдены антитела, могут продолжать работу.

В ближайшее время на антитела начнут проверять доноров. Те, у кого будет обнаружен высокий уровень концентрации антител, смогут стать донорами плазмы для лечения тяжелобольных.

Более обширное тестирование населения на антитела Центр планирует осенью. Однако уже сейчас ясно, что о коллективном иммунитете говорить рано. Это подтверждает и пример Швеции, которая не стала вводить ограничения ради выработки у населения иммунитета, но пока что антитела есть только у 7,3% проверенных. Как считает Перевощиков, о вакцинах в лучшем случае можно будет говорить следующей весной, когда пройдут клинические испытания.