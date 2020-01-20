LTV: Аварийная канализация в Пурвциемсе как бы ничья, поэтому ее никто не ремонтирует

Когда из-за аварии внутридворовой канализации затопило подвал одного из многоквартирных домов в Пурвциемсе, проблему не могли решить несколько дней, потому что Rīgas ūdens в этом районе за внешние коммуникации не отвечает. И ситуация может повториться во многих местах Пурвциемса, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.

В ноябре в девятиэтажке на улице Пуцес появился запах канализации, причем, он ощущался и в подъезде. Житель дома Райтис обратился в аварийную службу. Там его спросили, видит ли он, где повреждение. Райтис сказал, что он считает, что поломка где-то в подвале, от которого у него нет ключей.

"Мне говорят: если не видите поврежденную трубу, услуга не полагается, поскольку запах не может стать причиной вызова и ради этого они не поедут", — рассказал Райтис.

Два дня спустя аварийная служба все же ликвидировала аварию — она действительно произошла. А Райтису даже был выдан дубликат ключей от подвала.

Примерно через месяц ситуация повторилась. Подвал затопило. Аварийная служба помочь не смогла, заявив, что проблема не в доме, а в канализационной системе, которая находится снаружи. Но аварийная служба Rīgas ūdens приезжать на помощь отказалась, поскольку в этом районе внешние коммуникации не находятся в компетенции Rīgas ūdens.

Жители добивались решения проблемы 10 дней. Наконец, 23 декабря аварию ликвидировали — в канализации обнаружилось большое инородное тело. Но Рождество пришлось отмечать вне дома — из-за запаха там было просто невозможно находиться.

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс пояснил, что в этой части Пурвциемса, как и в некоторых других, внешние коммуникации не находятся в компетенции Rīgas ūdens — в свое время компания отказалась принимать их на обслуживание. Проблемы, возникающие из-за аварий, приходится решать управляющему имуществом. При этом строил канализацию стройбат советской армии, и компетенция строителей вызывает вопросы.

На замену находящейся практически в аварийном состоянии канализации у города денег нет, а значит, ситуация может повториться в любой момент.