LTV: Центр защиты прав потребителей начал проверку в связи с коммуникацией Latvijas gāze с клиентами

Центр защиты прав потребителей начал расследование того, как предприятие Latvijas gāze коммуницирует с клиентами. Проверка была начата после получения жалоб клиентов на то, как компания предоставляет информацию о выравненных платежах, сообщает программа "Панорама" Латвийского телевидения.

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Жители особенно недовольны тем, как Latvijas gāze предоставляет информацию о выравненных платежах за газ. Неопределенность касается применения государственной помощи, периода, по которому уравниваются платежи, и сумм платежей.

Поскольку Latvijas gāze предлагает своим клиентам выравненный платеж до конца марта следующего года, период выравнивания, если газ используется для отопления, составляет не один год, а оставшиеся месяцы до марта. Потребители, уплачивающие выравненный платеж за газ, также имеют право на энергетическую поддержку государства. Однако условия присуждения такой понятны не всем клиентам.

В разделе о выравненном платеже на сайте Latvijas gāze об уравнительном платеже указано, что для тех клиентов, которые имеют право на государственную поддержку, выравненный платеж будет определен без нее. Однако клиенты могут быть уверены, что получат поддержку в полном объеме.

LTV обратилась к Latvijas gāze. В письменном ответе руководитель Отдела домашних хозяйств Latvijas gāze Диана Тивча сообщила, что клиент, получающие газ для отопления, увидят размер государственной поддержки в своих итоговых отчетах, которые они получат в апреле. Помощь будет присуждаться на основании фактического ежемесячного потребления в течение периода поддержки.

Однако недовольство жителей связано не только с сообщением о выравненном платеже. Несколько клиентов предприятия жаловались, что после закрытия центра обслуживания клиентов в Риге дозвониться в Latvijas gāze стало очень сложно. Центр защиты прав потребителей обратил внимание на эту ситуацию, в учреждении неудовлетворены тем, как компания коммуницирует со своими клиентами по вопросу выравненных платежей.

"Людей принуждают к определенным действиям, но фактически человек не может это эти действия не может произвести, поскольку потребитель не может коммуницировать с этим коммерсантом, который он на самом деле людям не доступен. Это то, что мы считаем большой проблемой. Возможно, именно то, что человек не может коммуницировать с предприятием также означает то, что он на самом деле не понимает те же самые сообщения", — говорит руководитель Центра защиты прав потребителей Байба Витолиня.

В письменном ответе представитель Latvijas gāze Тивча признала то, что до компании сложно дозвониться. Поэтому с октября компания использует аутсорсинг, чтобы увеличить охват. В связи с этим вопросы о сохранении выравненных платежей решаются, сказала Тивча.

На настоящий момент Центр защиты прав потребителей получил 90 запросов на консультации и восемь официальных жалоб на сообщения Latvijas gāze и начал оценку деловой практики компании.

Как уже сообщалось, 25 августа общественный торговец Latvijas gāze объявил, что с 15 сентября этого года вступают в силу изменения в порядок оплаты газа домохозяйствами. Более им не будут давать возможность пользоваться услугой выравненного платежа. В дальнейшем всем новым клиентам-домохозяйствам Latvijas gāze будет предлагать сразу получать ежемесячные счета, а прежние клиенты-домохозяйства будет переходить на новый порядок постепенно.

6 сентября этого года правительство утвердило поправки, которые предусматривают, что клиенты Latvijas gāze выбирать оплату за потребленный природный газ выравненным ежемесячным платежом до 31 марта следующего года.