LTV: инициировано уголовное преследование экс-мэра Риги, европарламентария Нила Ушакова

По информации Латвийского телевидения, инициировано уголовное преследование бывшего мэра Риги, ныне депутата Европарламента Нила Ушакова ("Согласие"), бывшего вице-мэра Риги, также депутата Европарламента Андриса Америкса, экс-директора Департамента сообщения Рижской думы Эмилса Якрина, бывшего руководителей Rīgas satiksme Леона Бемхена и Александра Брандавса.

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Латвийское телевидение сообщает, что Бюро по по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) инициировало уголовное преследование пяти лиц за нанесение ущерба в размере более 10 млн евро Рижскому самоуправлению и его обществам капитала.

Доказательства, полученные в ходе досудебного расследования KNAB, показывают, что бывший председатель Рижской думы Нил Ушаков и его заместитель, используя свое положение руководящих должностных лиц самоуправления, требовали крупную взятку от физического лица — собственника компании, осуществлявшей пассажирские перевозки на микроавтобусах.

В ходе расследования выяснилось, что бывший председатель Рижской думы, его заместитель и посредник-собственник компании договорились о необходимых действиях по осуществлению взяточничества, пишет портал lsm.lv.

Договоренность предусматривала внесение изменений в нормативные акты, чтобы компания могла получать платежи от Рижской думы через общества капитала за перевозку пассажиров по сниженным тарифам, а 30% этих доходов ежемесячно выплачивались наличными в качестве взятки председателю Рижской думы и его заместителю.

Участники этой сделки, как утверждает следствие, получили такой дополнительный доход с мая 2018 года по апрель 2020 года.

По информации Латвийского телевидения, у преступных действий были тяжкие последствия — Рижской думе и ее обществам капитала нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов евро.