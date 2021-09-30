LTV: из 200 поддельных ковид-сертификатов аннулировано только 20

В середине августа полиция заявила, что в целом за взятку медики подделали подтверждающие вакцинацию ковид-сертификаты по крайней мере для 200 человек, но на данный момент аннулировано лишь 20 из них. Об этом сообщает Lsm.lv со ссылкой на LTV.

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Стражи порядка утверждают, что сначала необходимо собрать доказательства, а сами покупатели фейковых сертификатов не признаются в содеянном.

Должностные лица заявляли, что покупатели поддельных сертификатов не смогут пользоваться преимуществами вакцинированных, однако с августа аннулирована лишь десятая часть таких ковид-сертификатов.

Директор Национальной службы здравоохранения (NVD) Арис Каспаранс указал, что аннулированы те ковид-сертификаты, о которых сообщила Госполиция. На данный момент признаны недействительными 20 ковид-сертификатов.

Между тем стражи порядка отмечают, что расследование сложно провести из-за его масштабов. Информация о конкретных лицах, у которых необходимо отозвать свидетельства о вакцинации, отправляется в NVD только после сбора достаточных доказательств.

Кроме того, как пояснила представитель Госполиции Гита Гжибовска, как правило, люди не признают, что получили фиктивную вакцину. В результате это замедляет расследование и сбор доказательств.

В полиции указали, что в рамках уголовного процесса о фальсификации вакцинации один человек заключен под стражу, в свою очередь второй подозреваемый освобожден. Ко всем медикам, которые привлечены к уголовной ответственности за имитацию вакцинации, применена мера пресечения, запрещающая работать в медицинских учреждениях.