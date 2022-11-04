LTV: известны потенциальные кандидаты на получение министерских портфелей

Уже прозвучало предложение о распределении сфер ответственности следующего правительства — "Новое Единство" будет отвечать за шесть министерств, а также будет занимать пост премьер-министра, а "Объединенный список" и Национальное объединение получат в свое управление по четыре министерства. Несколько потенциальных министров будущего правительства также неофициально известны Латвийскому телевидению (LTV), пишет LSM.lv.

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"Новое Единство" обсуждает кандидатуры депутатов, избранных в Сейм в состав правительства. Уже известно, что премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич могут сохранят свои посты. Между тем, на должность министра финансов может быть выдвинут Арвилс Ашераденс, на должность министра образования и науки — Анда Чакша, а на должность министра юстиции — Инесе Либиня-Эгнере. В свою очередь, кандидатура Эвики Силини может быть выдвинута на пост министра благосостояния, а новым министром энергетики и климата может стать Раймондс Чударс.

Марис Спринджукс из "Объединенного списка" может быть выдвинут на должность министра регионального развития, а в качестве министра внутренних дел или сельского хозяйства рассматривается кандидатура Мариса Кучинскиса. Тем временем, кандидат на должность министра здравоохранения может быть может быть найден вне Сейма.

От Национального объединения свои должности могут сохранить Наурис Пунтулис в Министерстве культуры и Илзе Индриксоне в Министерстве экономики. Обсуждается кандидатура Инары Мурниеце на пост министра обороны. В свою очередь, переговоры по кандидату на должность министра сообщения все еще продолжаются.