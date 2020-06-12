LTV: К делу о передаче крупной взятки сотруднику VID может быть причастен специалист Минобороны

Одним из членов организованной группы, которая причастна к попытке даче взятки сотруднику Службы госдоходов (VID, СГД) в размере 65 тысяч евро, может оказаться действующий представитель Министерства обороны. Об этом сообщила передача LTV "Панорама" (Panorāma) со ссылкой на имеющуюся в распоряжении Латвийского телевидения информацию.

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По данным источника, этот сотрудник Министерства обороны является бывшим работником VID.

Представительница Министерства обороны Анете Гнезе подтвердила в эфире программы, что один специалист министерства был недавно задержан, но при этом заверила, что не знает, связано ли задержание с попыткой дачи взятки.

"Могу подтвердить, что один из сотрудников Центра закупок военных объектов Национальной обороны был задержан, но никакие документы или другие носители информации из Центра закупок не изымались и никакая информация не запрашивалась", — сказал Гнезе.

Как уже сообщалось, на этой неделе работники Управления внутренней безопасности Службы госдоходов задержали членов организованной группы, которые вымогали 65 000 евро, чтобы передать эти деньги сотруднику VID. Задержание проводилось в рамках начатого ранее уголовного процесса.

Упомянутая взятка требовалась с целью договориться о том, чтобы должностное лицо СГД, используя свое положение, обеспечило углубленные, нацеленные на негативное заключение проверки в отношении ряда конкретных компаний.

Генеральный директор Службы госдоходов Иева Яунземе отметила, что попытка взятки была предотвращена благодаря профессионализму сотрудников VID и тому факту, что бизнесмен, которого пытались вовлечь в противоправную деятельность, сотрудничал со следователями Управления внутренней безопасности СГД.