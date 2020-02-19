LTV: Кюзис будет баллотироваться на выборах в Риге от списка "Нового единства"

Бывший глава Госполиции Интс Кюзис, который ушел в отставку чуть более недели назад, уже заявил о намерении попробовать силы в политике. Кюзис стартует на внеочередных выборах в Рижскую думу от списка "Нового единства", сообщила передача "Панорама" Латвийского телевидения.

Кюзис подтвердил агентству LETA, что "может принять участие" в выборах и добавил, что более конкретное решение может принять уже сегодня.

По данным "Панорамы", Кюзису также предлагали баллотироваться от списка "Честь служить Риге", однако он отказался.

🔴LTV: No @Jauna_Vienotiba saraksta Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās kandidēs bijušais @Valsts_policija vadītājs ģenerālis Ints Ķuzis. Viņš sarakstā būs ar 4. numuru. Tāpat zināms, ka Ķuzis šonedēļ atteicies no piedāvājuma kandidēt no GKR saraksta. pic.twitter.com/BbA5XJf2lL — LTV Panorama (@ltvpanorama) February 19, 2020

Напомним, 15 января Кюзис написал заявление об отставке. Он рассказал, что решение было принято им в Рождество. "Я понял, что хватит. Одно дело — что я уже сделал, но вопрос в том, что я могу дать завтра, в ближайшее время", — сказал журналистам Кюзис.

Кюзис стал начальником Государственной полиции в 2011 году, а в 2016 году его повторно утвердили на должности. В 2009 году он получил звание генерала.