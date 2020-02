LTV: Кюзис будет баллотироваться на выборах в Риге от списка "Нового единства"

Бывший глава Госполиции Интс Кюзис, который ушел в отставку чуть более недели назад, уже заявил о намерении попробовать силы в политике. Кюзис стартует на внеочередных выборах в Рижскую думу от списка "Нового единства", сообщила передача "Панорама" Латвийского телевидения.

Кюзис подтвердил агентству LETA, что "может принять участие" в выборах и добавил, что более конкретное решение может принять уже сегодня.

По данным "Панорамы", Кюзису также предлагали баллотироваться от списка "Честь служить Риге", однако он отказался.

