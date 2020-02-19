LTV: Кюзис будет баллотироваться на выборах в Риге от списка "Нового единства"
Foto: LETA

Бывший глава Госполиции Интс Кюзис, который ушел в отставку чуть более недели назад, уже заявил о намерении попробовать силы в политике. Кюзис стартует на внеочередных выборах в Рижскую думу от списка "Нового единства", сообщила передача "Панорама" Латвийского телевидения.

Кюзис подтвердил агентству LETA, что "может принять участие" в выборах и добавил, что более конкретное решение может принять уже сегодня.

По данным "Панорамы", Кюзису также предлагали баллотироваться от списка "Честь служить Риге", однако он отказался.

Напомним, 15 января Кюзис написал заявление об отставке. Он рассказал, что решение было принято им в Рождество. "Я понял, что хватит. Одно дело — что я уже сделал, но вопрос в том, что я могу дать завтра, в ближайшее время", — сказал журналистам Кюзис.

Кюзис стал начальником Государственной полиции в 2011 году, а в 2016 году его повторно утвердили на должности. В 2009 году он получил звание генерала.

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