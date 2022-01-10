LTV: латвийские ученые работают над новой вакциной от гриппа

Латвийский центр биомедицинских исследований и обучения занимается разработкой различных новых вакцин. Один метод основан на вирусоподобных частицах. С его помощью латвийские ученые пытаются создать универсальную вакцину от гриппа, которая действовала бы в течение длительного времени и которую не нужно было бы менять каждый год, как в настоящее время происходит с доступными на рынке препаратами. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийской телевидение.

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Ученый Центра биомедицинских исследований Каспарс Тарс в интервью передаче "Утренняя панорама" рассказал, что в создании вакцины используются вирусоподобные частички совершенно из другого вируса, который полностью безвреден и не опасен для организма.

Обычно при разработке таких вакцин появляются проблемы с прикреплением антигена.

"Нам нужно убедиться, что этот антиген правильно прикреплен к вирусоподобной частице, что у него правильная структура", — пояснил Тарс.

Сотрудники Латвийского института органического синтеза вместе с французскими учеными смогли найти решение — в его основе лежит спектроскопия ядерного магнитного резонанса.

Ученый Института органического синтеза Кристапс Яудземс указал, что данный метод позволяет увидеть индивидуальные атомы, в том числе атомы вирусоподобной частицы или антигена, который прикреплен к ее поверхности. Для того, чтобы увидеть антиген, его нужно отметить определенным типом изотопов. В результате на спектрометре ядерного магнетического резонанса появляются изображения антигена, подчеркнул ученый.

Упомянутый метод был разработан за три года. В будущем его можно использовать для быстрой разработки других вакцин и контроля качества. Этот способ также используется в создании биофармацевтических препаратов, например, для лечения рака.

Директор Латвийского института органического синтеза Освалдс Пуговичс придерживается мнения, что технологии вирусоподобных частиц будут и дальше развиваться и несомненно будут нужны в будущем.

С ним согласен и президент Латвийской академии наук Иварс Калниньш. По его мнению, этим методом будут пользоваться все, кто работает над созданием окончательных версий новых вакцин.

Противогриппозная вакцина, в разработки которой использовался новый метод, правильно сконструирована и ее эффективность доказана в опытах на мышах. Возможно, в скором времени появится новая, более эффективная вакцина от гриппа, которая основана на исследованиях, проведенных в Латвии.