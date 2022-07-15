LTV: Лембергс вновь будет кандидатом в премьеры от СЗК

На выборах в 14-й Сейм Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) выдвинет в премьер-министра бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса, сообщила в пятница программа Латвийского телевидения "Панорама".

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Напомним, что весной из СЗК вышла Латвийская Зеленая партия, чтобы на выборах в 14-й Сейм стартовать вместе с Латвийским объединением регионов, Лиепайской партией и обществом предпринимателя Улдиса Пиленса.

СЗК официально назовет кандидата в премьер-министры в понедельник, 18 июля.

Как сообщает LTV, Лембергс неоднократно выдвигался Союзом "зеленых" и крестьян в премьеры. В прошлом году после длившегося 12 лет судебного разбирательства Лембергса приговориои в пяти годам тюрьмы. Проведя в заключении около года, 25 февраля Лембергса был освобожден под залог в 100 тысяч евро.

Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября.