Egils Levits
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Латвии Эгилс Левитс в телефонных разговорах обещал раскритиковать министров из партии "Развитие/За!", если его советница Ирена Куцина не станет судьей Конституционного суда. Об этом стало известно журналистам LTV, пишет портал Rus.Lsm.lv.

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На этой неделе Юридическая комиссия Сейма поддержала кандидатуру советника президента Левитса Ирены Куциной на должность судьи Конституционного суда. Кандидатуру ранее поддержало и правительство.

При процедуре голосования в комиссии не участвовали четыре депутата, в том числе представительница "Развитие/За!" Инесе Войка, которая сочла, при выдвижении Куциной не были соблюдены принципы надлежащего управления.

Стало известно, что Левитс звонил Войке и ее коллеге по партии Вите Анде Терауде. Некоторые источники сообщили Латвийскому телевидению, что Левитс в беседах требовал от депутатов обеспечить поддержку фракции именно Куциной. В противном случае он мог критиковать министров от Attīstībai/Par! и правительство.

Депутаты не захотели комментировать журналистам действия президента, а сам он назвал это недоразумением и сказал, что не оказывал давления.

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Эгилс Левитс "Развитие/За!"
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