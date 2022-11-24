LTV: Левитс готов инициировать снижение "порога" для референдума; депутаты осторожны
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После консультаций с политическими партиями, вошедшими в 14-й Сейм, президент Эгил Левитс мог бы призвать парламент к значительному снижению установленного в настоящее время "порога" для инициирования референдумов. Такое заявление сделал Левитс в программе Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā, пишет портал rus.lsm.lv.

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"Я думаю, что если будет возможность нормального обсуждения в Сейме, и есть вероятность того, что Сейм примет это, то да, я это сделаю", — заявил президент программе Kas notiek Latvijā 16 ноября.

На вопрос, каким должен быть порог для инициирования референдумов, Левитс ответил, что он мог бы составлять составлять 5% или 3%. "Во всяком случае, намного ниже, чем сейчас", — сказал он.

Сейчас для того чтобы инициировать всенародное голосование или референдум, в нужны подписи не менее 10% избирателей, то есть более 150 тысяч граждан с правом голоса.

Пока, сообщает портал rus.lsm.lv, парламентские фракции осторожно комментируют идею снизить "порог" инициирования референдума.

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