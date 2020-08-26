LTV: Лидеры рейтингов ясны, но результаты выборов в Рижскую думу могут быть непредсказуемыми

Как показывают результаты опроса избирателей, проведенного по заказу LSM.lv и LTV, многие так и не определились, участвовать ли в выборах и за кого голосовать. А часть определившихся допускает, что может изменить выбор, сообщает Латвийское телевидение в программе Panorāma.

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Лидируют или почти на равных - "Согласие" и объединение "Развитие/За!" и "Прогрессивных": за первых готовы голосовать 15,8% опрошенных, за вторых 15,5%. Дальше, тоже с почти равным результатом, идут "Новое Единство" (7,5%) и единой список Нацблока и Объединения регионов (7,4%).

Дальше идут "Честь служить Риге" (5,8%), Русский союз Латвии (4,6%), Новая консервативная партия (4,3%), Союз "зеленых" и крестьян (3,4%), "Альтернатива" (2,2%) и KPV LV (1,5%). Остальные партии не набирают и одного процента. 4,3% будут голосовать против всех, а 6,5% голосовать не будут.

Однако почти каждый пятый опрошенный (19,3%) еще не определился, за кого голосовать, хотя это меньше, чем в мае (31%) и конце июля (26,1%).

Если учитывать коридор статистической погрешности, то картина выглядит так (график взят с портала Lsm):

Как отмечает передача, прогнозировать, каковы будут результаты выборов, когда все голоса будут подсчитаны, не берутся даже те, кто ежедневно измеряет настроения общества — социологи.

Опрос SKDS проводился 21-23 августа на выборке в 1366 респондентов — рижан-граждан в возрасте 18-75 лет. Выборка была стратифицирована по полу, возрасту, семейному языку и так далее. Средняя погрешность для полной выборки составляет +/- 1,5 процентного пункта.