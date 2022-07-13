LTV: Майрис Бриедис может участвовать в выборах в Сейм от “Согласия”
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Среди кандидатов от партии “Согласие” на выборах в 14-й Сейм может оказаться известный боксер Майрис Бриедис. Об этом в среду вечером сообщили в передаче Panorāma на Латвийском телевидении.

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В среду началась подача списков кандидатов политических партий и объединений партий на выборы в 14-й Сейм. Партия “Согласие” планирует подать свой список на следующей неделе, и, судя по неофициальной информации LTV, среди кандидатов может оказаться боксер Майрис Бриедис.

Председатель партии Янис Урбанович не подтвердил и не опроверг информацию.

Уже сообщалось, что Бриедис так и не объявил о своей позиции по поводу ситуации в Украине, а 4 мая призвал не сносить памятник в Парке победы.

Выборы в 14-й Сейм пройдут 1 октября 2022 года.

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